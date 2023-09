Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 19-jähriger Autofahrer angegriffen +++ Exhibitionist pöbelt Kundschaft eines Einkaufsmarktes an +++ Einbrüche +++ Sachbeschädigungen durch Steinwürfe +++ Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern - 19-jähriger Autofahrer angegriffen, Mainz-Kostheim, Am Rübenberg, 01.09.2023, 19.15 Uhr,

(pl)Am Freitagabend kam es in der Straße "Am Rübenberg" in Mainz-Kostheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, bei welcher ein 19-jähriger Autofahrer von zwei Motorrollerfahrern und deren Mitfahrern angegriffen und verletzt worden ist. Ursächlich für die Auseinandersetzung waren offenbar vorangegangene Unstimmigkeiten während der Fahrt des Autofahrers und eines Motorrollerfahrers im Bereich des Kreisels in der Kostheimer Landstraße. Als der Geschädigte dann später gegen 19.15 Uhr in der Straße "Am Rübenberg" erneut auf den Motorrollerfahrer und dessen Sozius sowie zwei weitere auf einem Motorroller sitzende Personen traf, sei er von diesen abgedrängt und im weiteren Verlauf mit Schlägen attackiert worden. Außerdem soll bei der Auseinandersetzung auch der Außenspiegel seines Pkw abgetreten worden sein. Nachdem der Beifahrer des 19-Jährigen die Polizei verständigte, sei das Quartett mit ihren Rollern in verschiedene Richtungen davongefahren. Bei den angreifenden Personen habe es sich um drei dunkelhaarige Männer und eine Frau im Alter zwischen 17 und 19 Jahren gehandelt. Der Motorrollerfahrer, mit dem der Geschädigte die Unstimmigkeiten hatte, soll einen beigen Trainingsanzug getragen und mit einem schwarzen Motorroller mit neongrünen Felgen unterwegs gewesen sein. Die beiden anderen Männer seien schwarz gekleidet gewesen und die Frau habe einen schwarzen Jogginganzug mit pinkfarbener Schrift getragen. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Exhibitionist pöbelt Kundschaft eines Einkaufsmarktes an, Wiesbaden, Hellmundstraße, 04.09.2023, 15.30 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag war im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Hellmundstraße ein Exhibitionist unterwegs, der auch noch die Kundschaft anpöbelte. Ein 44-Jähriger entblößte gegen 15.30 Uhr sein Geschlechtsteil in der Öffentlichkeit und belästigte lautstark vorbeilaufende Kundinnen sowie Kunden. Der Mann wurde von den zwischenzeitlich verständigten Polizeikräften festgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Werkzeuge aus Rohbau gestohlen,

Wiesbaden-Naurod, Bremthaler Straße, 02.09.2023, 18.00 Uhr bis 04.09.2023, 08.00 Uhr,

(pl)In Naurod waren Diebe zwischen Samstagabend und Montagmorgen in einem Rohbau in der Bremthaler Straße unterwegs. Die Täter betraten den Abstellraum des Anbaus und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Lagerhalle von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Frauensteiner Straße, 04.09.2023, 07.00 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag wurde die Lagerhalle einer Firma in der Frauensteiner Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 07.00 Uhr und 10.30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Halle ein, schnappten sich eine Pressmaschine sowie ein Einfriergerät und ergriffen mit den erbeuteten Gerätschaften die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbrecher erbeuten Bargeld und Uhr,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 01.09.2023, 18.00 Uhr bis 03.09.2023, 21.20 Uhr,

(pl)Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel haben unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Sonntagabend eine Armbanduhr und Bargeld erbeutet. Die Einbrecher drangen in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit dem aufgefundenen Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Eingangstür von Rathaus durch Steinwürfe beschädigt, Wiesbaden, Schlossplatz, 04.09.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen hat ein 57-jähriger Mann die Eingangstür des Rathauses durch Steinwürfe beschädigt. Der 57-Jährige warf gegen 08.30 Uhr Steine gegen die mittlere Eingangstür und konnte im weiteren Verlauf von den verständigten Polizeikräften festgenommen werden. Er wurde nach den erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

7. Vandalismus am Stadtteilzentrum,

Wiesbaden-Biebrich, Villacher Straße, 11.08.2023, 22.00 Uhr bis 04.09.2023, 11.45 Uhr,

(pl)Am Stadtteilzentrum in der Villacher Straße waren in den vergangenen Wochen Vandalen zugange. Die Täter warfen zwischen Freitag, dem 11.08.2023 und Montag, dem 04.09.2023 mit Steinen mehrere Fensterscheiben ein und zerstörten ein vor dem Gebäude stehendes Regal. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

8. Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 04.09.2023, 22.30 Uhr bis 23.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone durch. Hierbei kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten zwischen 22.30 Uhr und 23.50 Uhr insgesamt elf Personen und konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, feststellen. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell