Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Vier Verletze bei Unfall an Autobahnausfahrt+++

Wiesbaden (ots)

1. Vier Verletze bei Unfall an Autobahnausfahrt, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Samstag, 02.09.2023, 12:25 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall an einer Autobahnausfahrt der A 3 bei Wiesbaden wurden am Samstag drei Menschen verletzt. Aufgrund des dichten Verkehrs stauten sich die abfahrenden Fahrzeuge an der Ampelanlage der Anschlussstelle Niedernhausen in Richtung Frankfurt. Da sich die Fahrzeuge bis auf die Autobahn zurückstauten, bildete sich eine Schlange auf dem Standstreifen. Dies übersah offensichtlich ein 25-Jähriger in einem VW, der auf die vor ihm bremsenden Fahrzeuge auffuhr. Er prallte gegen das Heck eines 41-Jährigen in einem Opel, der wiederum gegen einen VW Golf einer 41-Jährigen geschoben wurde. Bei der Kollision kam es zu Verletzungen aller vier Insassen des Opel. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der VW und der Opel mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 21.000 EUR.

