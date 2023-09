POL-WI: Beim Plakatieren beleidigt und angegriffen +++ Einbruch in Kiosk - Festnahme +++ Sieben Einbrüche in gewerbliche Betriebe +++ Person mit Messer im Umfeld von Krankenhaus gemeldet

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Beim Plakatieren beleidigt und angegriffen, Wiesbaden-Rambach, Ostpreußenstraße, 02.09.2023, 17.30 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag wurde in Rambach ein 33-jähriger Mann beim Anbringen von Wahlplakaten von zwei Fahrradfahrern beleidigt, angegriffen und verletzt. Der 33-Jährige war gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Männern in der Ostpreußenstraße unterwegs, um Wahlplakate aufzuhängen. Zwei vorbeifahrende Fahrradfahrer sollen dann das Trio zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf den verbal zurückschlagenden 33-Jährigen attackiert haben. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen. Einer der beiden Fahrradfahrer wurde als ca. 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschreiben. Er sei mit einem blauen Fahrrad unterwegs gewesen und habe einen schwarzen Fahrradhelm, eine Sonnenbrille, ein blaues T-Shirt mit einem bunten Emblem auf der Vorderseite sowie eine lange blaue Hose getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Kiosk - Festnahme,

Wiesbaden, Dörrgasse, 04.09.2023, 01.50 Uhr bis 02.15 Uhr,

(pl)Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Dörrstraße ist es der Polizei in der Nacht zum Montag gelungen, die mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen. Gegen 02.00 Uhr wurde das Verkaufsrollo des Kiosks hochgeschoben und anschließend aus dem Innenraum Tabakwaren entwendet. Der Kioskbesitzer wurde jedoch auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnten die Polizeikräfte drei Tatverdächtige festnehmen. Die drei Männer im Alter von 18, 19 und 27 Jahren wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Sieben Einbrüche in gewerbliche Betriebe, Wiesbaden, 01.09.2023 bis 02.09.2023,

(pl)Zwischen Freitag und Samstag wurden in Wiesbaden sogleich sieben gewerbliche Betriebe, darunter vier Autohändler, von Einbrechern heimgesucht. In Mainz-Kastel schlugen die Täter in der Nacht zum Samstag viermal zu. Zum einen nahmen Unbekannte in der Fritz-Lenges-Straße die Lagerräume eines handwerklichen Betriebes ins Visier, entwendeten bei dem Einbruch jedoch offensichtlich nichts. Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich in der Wiesbadener Straße. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Verkaufscontainern zweier Autohändler und ließen unter anderem ein Smartphone mitgehen. Im vierten Fall drangen drei Täter zwischen 22.40 Uhr und 23.10 Uhr auf dem Gelände eines Autohändlers im Philippsring in das dortige Firmengebäude ein, durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entwendeten augenscheinlich ein Paar schnurlose Kopfhörer. Am selben Abend machten sich drei Unbekannte auf einem Firmengelände in der Erich-Ollenhauer-Straße, zwischen 23.40 Uhr und 23.50 Uhr, am Fenster eines Gebäudes zu schaffen. Hierbei lösten sie jedoch den Alarm aus und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge mit einem rötlichen Auto in Richtung Gibber Straße die Flucht. Vom Gelände eines Autohändlers in der Willi-Werner-Straße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag unter anderem einen grauen Audi A3 im Wert von mehreren Hundert Euro, diverse Schlüssel und eine Sonnenbrille. In der Mainzer Straße scheiterten Unbekannte beim Versuch in die Räumlichkeiten einer Autowerkstatt einzubrechen. Statt jedoch ohne Beute die Flucht zu ergreifen, schnappten sich die Täter zwei auf dem Grundstück liegende Reifensätze sowie Metallteile im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Diese Tat wurde am Samstagabend festgestellt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Person mit Messer im Umfeld von Krankenhaus gemeldet, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 02.09.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmittag wurde der Polizei im Umfeld eines Krankenhauses in der Ludwig-Erhard-Straße ein Mann mit einem Messer gemeldet. Aufgrund der Mitteilung fuhren Polizeistreifen vor Ort konnten die beschriebene Person im Eingangsbereich antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde kein Messer aufgefunden, so dass er vor Ort wieder entlassen wurde. Es liegen bislang keine Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt vor.

5. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Hellmundstraße, 02.09.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag hat sich ein Mann in der Hellmundstraße in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll sich gegen 14.30 Uhr unter anderem auch in Gegenwart von Kindern seiner Kleidung entledigt haben. Durch die verständigte Polizei konnte ein 44 Jahre alter Wiesbadener als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

6. Verkehrskontrolle in der Berliner Straße, Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, 31.08.2023, 08.10 Uhr bis 09.35 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmorgen hat der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei zwischen 08.10 Uhr und 09.35 Uhr in der Berliner Straße in Erbenheim eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei ahndeten die Kontrollkräfte fünf Gurtverstöße und in vier Fällen die Nutzung eines Handys während der Fahrt. Gegen einen nicht angeschnallten Mann lag ein darüber hinaus ein Haftbefehl vor. Des Weiteren wurde ein Autofahrer angehalten, welcher augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Mit der Person wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

