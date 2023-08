Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gegen Räuber zur Wehr gesetzt +++ Geldbörse geraubt +++ Auseinandersetzung bei Fußballspiel +++ Pkw gestohlen +++ Einbrüche +++ Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht

Wiesbaden (ots)

1. Gegen Räuber zur Wehr gesetzt,

Wiesbaden, Helenenstraße, 30.08.2023, 13.40 Uhr,

(pl)Ein versuchter Raub in der Helenenstraße hatte am Mittwochnachmittag eine Auseinandersetzung mit zwei Verletzen zur Folge. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten ein 23-jähriger Mann sowie mindestens noch zwei weitere Personen gegen 13.40 Uhr den E-Roller eines 24-jährigen Mannes zu rauben. Hierbei sollen die Räuber den Geschädigten festgehalten und ihn mit Pfefferspray attackiert haben. Dieser habe sich jedoch gegen die Angreifer zur Wehr gesetzt und sich aus der Situation befreien können. Bei dem gescheiterten Raub erlitten der Geschädigte und der 23-Jährige Verletzungen. Die beiden Verletzten wurden von den verständigten Polizeikräften vor Ort angetroffen und im Anschluss medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zu weiteren beteiligten Personen und dem genauen Geschehensablauf dauern an. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geldbörse geraubt,

Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 30.08.2023, 21.10 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurde einem 49-jährigen Mann in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Biebrich die Geldbörse geraubt. Der 49-Jährige lief gegen 21.10 Uhr die Straße entlang. Als er dann an der Ecke Rudolf-Dyckerhoff-Straße / Straße der Republik seine Geldbörse aus der Tasche nahm, wurde ihm diese plötzlich von einem Unbekannten aus der Hand entwendet. Der Geschädigte nahm die Verfolgung des Täters und seinen drei Begleitern auf. Diese schlugen und traten dann jedoch im weiteren Verlauf auf den 49-jährigen ein und ergriffen im Anschluss mit der Beute in Richtung Riehlstraße die Flucht. Das Quartett soll etwa 20-25 Jahre alt, ca. 1,80-1,85 Meter groß, dunkelhaarig sowie dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Auseinandersetzung bei Fußballspiel,

Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, 30.08.2023, 21.10 bis 21.20 Uhr,

(pl)Auf dem Sportplatz in der Saarbrücker Allee in Schierstein ist es am Mittwochabend im Rahmen eines Fußballspiels zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Polizei wurde gegen 21.20 Uhr eine Schlägerei auf dem Fußballplatz gemeldet, woraufhin eine Vielzahl an Polizeikräften vor Ort fuhren. Beim Eintreffen der Polizei war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Ersten Ermittlungen zufolge soll es nach einer Tätlichkeit während des Fußballspiels zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher eine weitere Person durch einen Schlag ins Gesicht verletzt worden ist. Der Schiedsrichter brach das Spiel in der 75. Minute ab. Der bei der Tätlichkeit verletzte Spieler wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Tätlichkeit und des anschließenden Angriffs wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Toyota Land Cruiser gestohlen,

Mainz-Kastel, An der Helling, 30.08.2023, 02.55 Uhr bis 03.55 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Straße "An der Helling" in Mainz-Kastel einen geparkten blauen Toyota Land Cruiser gestohlen. Die Autodiebe schlugen zwischen 02.55 Uhr und 03.55 Uhr zu und ergriffen mit dem Toyota unerkannt die Flucht. An dem gestohlenen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-JS 555 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Hochwertige Handtaschen bei Einbruch in Bekleidungsgeschäft gestohlen, Wiesbaden, Webergasse, 29.08.2023, 20.00 Uhr bis 30.08.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Webergasse haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch hochwertige Designerhandtaschen gestohlen. Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe des Geschäftes ein, schnappten sich die Handtaschen und ergriffen mit der Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Kapellenstraße, 20.08.2023 bis 30.08.2023,

(pl)Zwischen Sonntag, dem 20.08.2023, und Mittwoch, dem 30.08.2023, wurde eine Wohnung in der Kapellenstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen die Eingangstür der Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie weitere aufgefundene Wertgegenstände. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Werkzeuge aus Autoanhänger gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, An der Hammermühle, 29.08.2023, 10.00 Uhr bis 30.08.2023, 07.15 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen aus einem im Bereich der Straße "An der Hammermühle" abgestellten Autoanhänger diverse Werkzeuge gestohlen. Die Täter schlitzen die Plane des Anhängers auf und schnappten sich die darin gelagerten Werkzeuge. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

8. Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 29.08.2023 bis 30.08.2023, 06.00 Uhr,

(pl)In der Schiersteiner Straße haben unbekannte Täter zwischen Dienstag und Mittwoch eine Geschwindigkeitsmessanlage mit grüner Farbe besprüht. Hierdurch war diese nicht mehr funktionsfähig und es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Schmiererei wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

