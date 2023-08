Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bei Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe geschossen +++ Mit Pfefferspray attackiert +++ Einbrüche +++ Wahlplakate abgerissen und mit Fahrrad geflüchtet +++ Unfälle

Wiesbaden (ots)

1. Bei Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe geschossen, Wiesbaden, Fuchsstraße, 29.08.2023, 19.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend sorgte ein Schuss aus einer Schreckschusswaffe in Wiesbaden für einen größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 19.15 Uhr in der Fuchsstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gemeldet, bei welcher ein Schuss gefallen sei. Die Beteiligten wären bereits allesamt davongerannt. Aufgrund des Sachverhaltes wurden unmittelbar zahlreiche Polizeistreifen vor Ort entsandt und konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mehrere mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligte Person antreffen. Darunter auch ein 15-jähriger Jugendlicher, welcher durch die abgefeuerte Schreckschusswaffe leicht verletzt worden war. Bei der Absuche der Umgebung wurden Schreckschusshülsen aufgefunden und sichergestellt. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen zu den beteiligten Personen sowie den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. Zeuginnen sowie Zeugen sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 29.08.2023, 23.25 Uhr,

(pl)Auf dem Bahnhofsplatz wurde am Dienstagvormittag ein 40-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Dem gegen 23.25 Uhr stattgefundenen Angriff soll eine verbale Diskussion vorausgegangen sein. Der im Anschluss in Richtung Biebricher Allee davongelaufene Angreifer wurde als etwa 1,70-1,75 Meter groß mit dunklen lockigen Haaren und sportlicher Kleidung beschrieben. Er habe eine blaue Weste, einen dunklen Kapuzenpullover sowie weiße kabellose Kopfhörer getragen und einen dunklen Rucksack mit sich geführt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, 25.08.2023 bis 30.08.2023,

(pl)Am Dienstag und am Mittwoch wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. In Bierstadt brachen Unbekannte zwischen Freitagvormittag und Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Nauroder Straße ein, ergriffen jedoch offensichtlich ohne Diebesgut wieder die Flucht. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag scheiterten Unbekannte beim Versuch, die Tür einer Gaststätte in der Niebelungenstraße aufzuhebeln. In der Stolberger Straße in Nordenstadt wurde in der Nacht zum Dienstag eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Beim Einbruch in einen Kiosk in der Kärtner Straße hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf Bargeld und Zigaretten abgesehen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Wahlplakate abgerissen und mit Fahrrad geflüchtet, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 29.08.2023, 09.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag hat ein unbekannter Täter im Kaiser-Friedrich-Ring zwei Wahlplakate abgerissen und sich anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Hauptbahnhof entfernt. Ein Zeuge beobachtete gegen 09.45 Uhr einen Mann beim Abreißen der Plakate von einem Baum und verständigte daraufhin die Polizei. Der Täter soll blonde Haare gehabt und braune Oberkleidung getragen haben. Das Fahrrad konnte nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Berauscht und ohne Führerschein einen Unfall verursacht, Wiesbaden, Klarenthaler Straße / Kurt-Schumacher-Ring, 29.08.2023, 20:50 Uhr

(kd)Am Montagabend hat auf der Klarenthaler Straße ein berauschter Autofahrer einen Unfall verursacht und eine Person leicht verletzt. Der 40-jährige Mann aus Wiesbaden war gegen 20:50 Uhr zusammen mit zwei unbekannten Mitfahrern mit einer Mercedes A-Klasse unterwegs. Er beabsichtigte an der Kreuzung zum Kurt-Schumacher-Ring nach links abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 38-jährigen VW-Fahrers, welcher in entgegengegengesetzter Richtung die Klarenthaler Straße befuhr und die Kreuzung passieren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher und seine zwei Begleiter flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten oder die Unfallfolgen zu kümmern. Der 40-jährige Fahrer konnte mit Hilfe von Zeugenangaben im Nahbereich durch eine Streife angetroffen und festgenommen werden. Wie sich dann herausstellte war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Kokain, sodass er für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. Wer Hinweise zu den zwei flüchtigen Mitfahrern geben kann, wird gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. 6-Jährige von Pkw erfasst,

Wiesbaden, Naurod, Lilienstraße, Dienstag, 29.08.2023, 19:10 Uhr

(he)Am Dienstagabend kam es in Naurod zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriges Mädchen verletzt wurde und in ein Krankenhau gebracht werden musste. Gegen 19:10 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel die Lilienstraße in Naurod aus Richtung Kellerskopfstraße. Den ersten Erkenntnissen zufolge trat das Mädchen plötzlich von links zwischen geparkten Pkw hindurch auf die Straße, wurde von dem Opel erfasst und anschließend zu Boden geschleudert. Zur Abklärung der Verletzungen wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 beim 4. Polizeirevier Wiesbaden zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell