POL-WI: Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft +++ Hilfe leistende Frau angegangen +++ Frau von Fahrradfahrer aufs Gesäß geschlagen +++ Einbrecher zugange

1. Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft, Wiesbaden, Max-Planck-Ring, 26.08.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmittag kam es in einer Asylbewerberunterkunft im Max-Planck-Ring zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei dort wohnenden Männern. Die beiden 23 und 37 Jahre alten Männer waren gegen 12.00 Uhr in dem gemeinschaftlichen Zimmer in einen Streit geraten, der schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen der Auseinandersetzung sollen unter anderem ein Trinkglas, eine Hantel sowie ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Die beiden Kontrahenten wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo der 37-Jährige dann stationär aufgenommen wurde. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Hilfe leistende Frau angegangen,

Wiesbaden, Hellmundstraße, 26.08.2023, 11.50 Uhr,

(pl)Beim Versuch einer auf dem Boden liegenden Person zu helfen, wurde am Samstagmittag in der Hellmundstraße eine 19-jährige Frau von einem unbekannten Täter angegangen. Die Geschädigte wollte gegen 11.50 Uhr einer augenscheinlich bewusstlos auf dem Bürgersteig liegenden Frau helfen. Währenddessen habe sich ein Mann genähert und sich über die Hilfsmaßnahmen beschwert. Als sich die 19-Jährige verbal zur Wehr setzte, sei sie von dem Unbekannten beleidigt und bedroht worden. Darüber hinaus habe der Mann auch versucht, sie ins Gesicht zu schlagen. Dies habe die Geschädigte jedoch abwehren können. Beim Eintreffen der verständigten Rettungs- und Polizeikräfte war der Angreifer bereits verschwunden und die zuvor am Boden liegende Frau wieder bei Bewusstsein und augenscheinlich unverletzt. Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und einem auffälligen Grübchen am Kinn gehandelt haben. Getragen habe er ein hellblaues Oberteil und Jeans. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Frau von Fahrradfahrer aufs Gesäß geschlagen, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 26.08.2023, 03.00 Uhr,

(pl)Eine 28-jährige Frau wurde in der Nacht zum Samstag im Kaiser-Friedrich-Ring von einem Fahrradfahrer unsittlich berührt. Die Frau lief gegen 03.00 Uhr den Bürgersteig entlang, als der Radfahrer von hinten an sie herangefahren kam und ihr im Vorbeifahren mit der flachen Hand auf das Gesäß schlug. Anschließend radelte der Mann unmittelbar weiter. Durch den Schlag wurde die Geschädigte leicht verletzt. Der Täter soll dunkle Haare gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Er habe eine schwarze Umhängetasche getragen und sei mit einem dunklen E-Bike mit auffällig dicken Reifen unterwegs gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 25.08.2023 bis 28.08.2023,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. In Nordenstadt brachen Unbekannte am Freitag zwischen 07.50 Uhr und 15.00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Wallauer Weg ein und erbeuteten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Am Freitagabend schlugen Einbrecher sogleich zweimal in der Bahnhofstraße zu und versuchten zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr erfolglos in die Räumlichkeiten einer Apotheke sowie einer angrenzenden Firma einzudringen. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand jedoch an den angegangenen Fenstern ein Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Wandersmannstraße in Erbenheim hatten es die Täter zwischen Freitagmittag und Sonntagabend auf Schmuckstücke sowie Bargeld abgesehen. In der Nacht zum Sonntag machten sich Unbekannte in Mainz-Kastel gegen 00.15 Uhr an einer Lagerhalle in der Fritz-Ullmann-Straße zu schaffen und lösten hierbei den Alarm aus. Sie ergriffen die Flucht, ohne in die Räumlichkeiten eingedrungen zu sein. In Schierstein wurde zwischen Freitagmittag und der Nacht zum Montag ein Firmengebäude in der Straße "Alte Schmelze" von Einbrechern heimgesucht, jedoch offensichtlich nichts entwendet. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

