Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Erheblichen Schaden an weißem VW Passat verursacht

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 19.8.2023, 21.00 Uhr und Sonntag, 20.8.2023, 3.00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Sendenhorster Straße, Höhe Zufahrt Am Wiebuch in Hoetmar. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen weißen VW Passat, der auf dem Grünstreifen in Richtung Sendenhorst stand. An der beschädigten linken Seite des Autos konnten rote Lackanhaftungen gesichert werden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen - wahrscheinlich roten - Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

