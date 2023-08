Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 23.8.2023, 12.25 Uhr wurden zwei Männer bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb auf der Voltastraße in Ahlen schwer verletzt. Angestellte hörten einen Knall und Geschrei aus einer Lagerhalle. Als sie daraufhin nachschauten, stellten sie zwei Männer unter einem Regal liegend fest. Kräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmten Arbeiter. Ein Regalblock eines Schwerlastregals war aus bislang ungeklärter Ursache umgestürzt. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 51-jährigen Ahlener in ein Krankenhaus. Der zweite Schwerverletzte, ein 56-jähriger Beckumer, wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Aktuelle Ermittlungen ergaben, dass sich beide Schwerverletzten nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Der Unfallort wurde abgesperrt und das zuständige Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster informiert.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell