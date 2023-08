Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Meldung über mögliche bewaffnete Person löst Polizeieinsatz aus +++ Angegriffen und mit Messer bedroht +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Meldung über mögliche bewaffnete Person löst Polizeieinsatz aus, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 24.08.2023, 12.10 Uhr,

(pl)Die Mitteilung über eine möglicherweise mit einem Gewehr bewaffnete Person hat am Donnerstagmittag in Mainz-Kostheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei gegen 12.10 Uhr, dass im Bereich der Hochheimer Straße ein Mann zu Fuß unterwegs sei, welcher einen waffenähnlichen Gegenstand auf dem Rücken tragen würde. Aufgrund der Mitteilung wurden unmittelbar Polizeikräfte vor Ort entsandt. Diese konnten schließlich im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die beschriebene Person antreffen und kontrollieren. Hierbei entpuppte sich die "Waffe" letztendlich als ein über dem Rücken getragener Regenschirm.

2. Angegriffen und mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Paulinenstraße, Warmer Damm, 24.08.2023, 18.15 Uhr,

(pl)Ein 72-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend in der der Parkanlage "Warmer Damm" von einem Unbekannten angegriffen und mit einem Messer bedroht. Der Geschädigte und drei weitere Personen hielten sich gegen 18.15 Uhr im südöstlichen Bereich der Parkanlage bei den Sitzbänken auf. Der spätere Angreifer kam dann mit einer weiteren Person auf die Gruppe zu und sprach diese in aggressiver Weise an. Als der 72-Jährige erwiderte, dass man sie in Ruhe lassen solle, wurde er von dem Täter zu Boden gebracht, ins Gesicht geschlagen und im weiteren Verlauf noch mit einem Messer bedroht. Der Begleiter des Angreifers hielt sich währenddessen im Hintergrund. Der Täter wurde als ca. 23-24 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Getragen habe er einen schwarzen Pullover, eine lange schwarze Hose, graue Schuhe und eine schwarze Bauchtasche. Der Begleiter sei etwa im selben Alter und ca. 1,65 Meter groß gewesen. Er habe ein blaues T-Shirt und eine schwarze Hose getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen TuR Medenbach und Autobahnkreuz Wiesbaden

Donnerstag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Anschlussstelle Mainzer Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell