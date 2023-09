Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verbal attackiert, bespuckt und angegriffen +++ Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Verbal attackiert, bespuckt und angegriffen, Wiesbaden, Hauptbahnhof, 31.08.2023, 15.00 Uhr,

(pl)Eine 20-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag im Bereich des Hauptbahnhofs und im weiteren Verlauf in einem Linienbus von zwei Frauen angegangen. Die Geschädigte traf gegen 15.00 Uhr am Bussteig C auf die beiden Täterinnen. Aufgrund zurückliegender Differenzen kam es dort zu einer ersten Auseinandersetzung zwischen den Frauen, wobei der 20-Jährigen die Brille aus dem Gesicht geschlagen worden sei. Als die Geschädigte dann den Bus der Linie 8 betrat, sollen die Kontrahentinnen ebenfalls eingestiegen sein und die 20-Jährige im Bus bespuckt und getreten haben. Darüber hinaus sollen die Täterinnen verbal äußerst ausfällig geworden sein. Die beiden Angreiferinnen seien im Anschluss an der Bushaltestelle "Schiersteiner Straße" ausgestiegen. Die bei dem Angriff verletzte Geschädigte habe den Bus an der Bushaltestelle "Willy-Brandt-Allee" verlassen, um den Sachverhalt beim 3. Polizeirevier zur Anzeige zu bringen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine der Angreiferinnen wurde als ca. 1,60 Meter groß, etwa 18 Jahre alt mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Die Zweite soll 1,70-1,75 Meter groß gewesen sein und schulterlange Haare gehabt haben. Getragen habe sie einen lilafarbenen Jogginganzug. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: A 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Schierstein und Frauenstein

Mittwoch: A 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Schierstein und Frauenstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

