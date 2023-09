Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Junge in Schwimmbad unsittlich berührt +++ Betrügerische SMS

Wiesbaden (ots)

1. Junge in Schwimmbad unsittlich berührt, Wiesbaden, Mainzer Straße, 05.09.2023, 17.10 Uhr,

(pl)Ein 11-jähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag im Schwimmbad in der Mainzer Straße unsittlich berührt. Nach Angaben des Jungen habe er gegen 17.10 Uhr auf der Treppe des Kinderschwimmbeckens gesessen, als er von einem auf ihn zu tauchenden Mann unsittlich im Genitalbereich berührt worden sei. Anschließend habe sich der Unbekannte dicht neben den 11-Jährigen auf die Treppe gesetzt. Kurz darauf sei der Junge von einem weiteren Mann angesprochen und von der Treppe weiter in Richtung Wasser gezogen worden. Aufgrund des Vorfalls verständigte ein Mitarbeiter des Schwimmbades die Polizei, sodass die beiden Tatverdächtigen, zwei 23 und 26 Jahre alte Männer, noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden konnten.

2. Betrügerische SMS,

Wiesbaden, 04.09.2023,

(pl)Mittels einer betrügerischen Kontaktaufnahme via SMS wurde am Montag eine Frau aus Wiesbaden dazu gebracht, eine Überweisung zu tätigen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon begannen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage per Textnachricht. Im weiteren Verlauf gaben sich die Täter dann als nahestehendes Familienmitglied aus und baten die Wiesbadenerin darum, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, gab die Geschädigte eine Überweisung in Auftrag und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

