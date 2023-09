POL-WI: Kiosk von Einbrechertrio heimgesucht +++ Aluminiumträger gestohlen +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots) - 1. Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern - 19-jähriger Autofahrer angegriffen, Mainz-Kostheim, Am Rübenberg, 01.09.2023, 19.15 Uhr, (pl)Am Freitagabend kam es in der Straße "Am Rübenberg" in Mainz-Kostheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, bei welcher ein ...

