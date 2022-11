LPI-G: Graffiti gesprüht

Greiz (ots) - Weida/ Auma-Weidatal/ Greiz: Insgesamt drei Einbrüche in Pkw, bei denen jeweils eine Handtasche entwendet wurde, mussten gestern die Beamten der Polizeiinspektion Greiz aufnehmen. Zwischen 14:10 bis 14:45 Uhr drangen die Unbekannten in der Weidaer Schömberger Straße in einen blauen Pkw Honda ein. Im Zeitraum 14:45 bis 15:05 Uhr war ein Pkw Opel das Ziel der Täter. Er stand auf dem Parkplatz am Friedhof ...

