Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Gegenverkehr geraten - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag kurz vor 17 Uhr in der Wangener Straße, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden ist. Weil den Angaben eines 46 Jahre alten Skoda-Lenkers zufolge ein kleines Tier die Fahrbahn kreuzte, wich dieser leicht aus und kollidierte seitlich mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 24-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurden beide Fahrzeuge seitlich abgewiesen, der Skoda kam neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ravensburg

Plastikwannen beschädigen Auto

Zwei schwarze Plastikwannen, die ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagmorgen auf der B 30 verloren hat, haben Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro am Fiat einer 60-Jährigen verursacht. Die Frau war gegen 7.50 Uhr zwischen Ravensburg-Nord und Weingarten unterwegs, als der Unbekannte die Wannen während der Fahrt verlor. Ob diese von einem Anhänger oder einem Lkw gefallen sind, ist unklar. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Fahrzeuglenker geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Weingarten

Mit über zwei Promille gegen Pkw geprallt

Beim rückwärts Ausparken ist am Donnerstag kurz vor 21 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Waldseer Straße ein 70 Jahre alter Subaru-Lenker gegen den Pkw einer 43-Jährigen geprallt. Diese hatte ihren Wagen vorsorglich gestoppt, als sie den ausparkenden Subaru erkannte. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 70-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen fest. Ein Alkoholtest ergab weit über zwei Promille, weshalb zwei Blutentnahmen im Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft die Folgen waren. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro beziffert.

Bad Waldsee

Auffahrunfall fordert einen Verletzten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 10.30 Uhr auf der B 30 zwischen Enzisreute und Gaisbeuren ereignet hat. Ein 23-jähriger BMW-Lenker fuhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit einem vorausfahrenden 63-jährigen Lkw-Fahrer auf. Durch die wuchtige Kollision wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 6 Uhr auf der Mennisweiler Kreuzung erlitten. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Kreisstraße von Hittisweiler in Richtung Molpertshaus unterwegs und übersah an der Kreuzung den 34-Jährigen mit seinem Audi, der in Richtung Bergatreute fuhr. Bei der Kollision entstand am Audi wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am Lkw Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Audi.

Wangen

Hauswand durch Eierwürfe beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Donnerstagfrüh rohe Eier gegen eine Hauswand in der Maria-Catharina-Reich-Straße geworfen und dadurch Sachschaden verursacht. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden, das wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Amtzell

Über Fuß gefahren - Polizei ermittelt

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Bergstraße, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ermittelt nun das Polizeirevier Wangen. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge fuhr ein 39 Jahre alter Toyota-Lenker seinem 44-jährigen Mitfahrer, den er zuvor aussteigen lassen hatte, beim Rangieren über den Fuß. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei verstrickten sich die Beteiligten und weitere Fahrzeuginsassen in Widersprüche und versuchten, eine andere Person als Fahrer zu benennen. Da die Beamten bei dem 39-Jährigen deutliche Alkoholbeeinflussung feststellten und ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille ergab, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der 44-Jährige wurde indes am Fuß leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

