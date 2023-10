POL-PDNR: Altenkirchen - Festnahme nach Raubüberfall auf Lotto-Geschäft

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall in der Asbacher Straße, Höhe Einfahrt zum Edeka-Markt. Drei Pkw fuhren hintereinander in Fahrtrichtung B 42, wobei das vordere Fahrzeug zum Abbiegen auf den Edeka-Parkplatz anhielt. Der nachfolgende Pkw erkannte die Situation und hielt ebenfalls hinter dem wartenden Fahrzeug an. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz erkannte die Situation zu spät ...

