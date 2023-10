Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall in der Asbacher Straße, Höhe Einfahrt zum Edeka-Markt. Drei Pkw fuhren hintereinander in Fahrtrichtung B 42, wobei das vordere Fahrzeug zum Abbiegen auf den Edeka-Parkplatz anhielt. Der nachfolgende Pkw erkannte die Situation und hielt ebenfalls hinter dem wartenden Fahrzeug an. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das wartenden Fahrzeug auf, welches dann noch auf den abbiegenden Pkw geschoben wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein Beifahrer leicht verletzt.

