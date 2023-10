Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen (Sieg)- Hauswand beschädigt und geflüchtet

Wissen (Sieg) (ots)

Im Zeitraum 13.10.2023, 10:30 bis 16:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Hauswand eines Wohnhauses in der Bergstraße in Wissen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Es entstand Sachschaden an der Hauswand. Hinweise zum Unfallgeschehen an die Polizeiwache Wissen.

