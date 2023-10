Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nicht angepasste Geschwindigkeiten ursächlich für Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Neustadt (Wied)und Krunkel (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich um 12:10 Uhr auf der Landesstraße 255 zwischen Neustadt (Wied) und Asbach ein Verkehrsunfall, bei dem die 3 Insassen jeweils leichte Verletzungen erlitten. In einer ansteigenden Linkskurve verlor die 32-jährige Fahrzeugführerin aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam ins Rutschen und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug linksseitig der Fahrbahn. Die verletzten Insassen wurden an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Am PKW der Fahrzeugführerin entstand Totalschaden.

Am Sonntagabend kam es um 20:06 Uhr auf der Landesstraße 270 zwischen Epgert und Hümmerich zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Der 19 - jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Landesstraße in Fahrtrichtung Epgert. Hinter einer Rechtskurve verlor er infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW. Hierdurch kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden PKW einer 43-jährigen Fahrzeugführerin. Insgesamt 4 der 5 Insassen in den beiden Fahrzeugen erlitten hierbei leichte Verletzungen. Sie sind an der Unfallstelle ärztlich versorgt worden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt und entsprechend über die Ortslagen Epgert und Krunkel umfahren werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell