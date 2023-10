POL-PDNR: PKW Fahrerin stark alkoholisiert

Linz am Rhein (ots) - Verkehrsbehinderungen durch Sturm Am Samstagmorgen, 14.10.2023, kam es infolge der stürmischen Witterungsverhältnisse zu mehreren Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume in den Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz und Unkel. So musste unter anderem die B42 zwischen Leubsdorf und Ariendorf im Zeitraum 05:30 Uhr bis 08:40 Uhr in beide ...

mehr