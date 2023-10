Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Verkehrsbehinderungen durch Sturm

Am Samstagmorgen, 14.10.2023, kam es infolge der stürmischen Witterungsverhältnisse zu mehreren Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume in den Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz und Unkel. So musste unter anderem die B42 zwischen Leubsdorf und Ariendorf im Zeitraum 05:30 Uhr bis 08:40 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden, da mehrere Bäume drohten, auf die Fahrbahn zu stürzen. Darüber hinaus kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Fahrzeugführer auf der B42 mit einem umgestürzten Baum auf der Fahrbahn kollidierte. Die Gefahrenstellen konnten durch den Einsatz von Feuerwehr, Straßenmeisterei und Polizei beseitigt werden. Zu Personenschäden kam es nicht.

Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr

Linz am Rhein. Am Samstagnachmittag, 14.10.2023, erfolgte durch die Polizeiinspektion Linz am Rhein auf der B42, Ortsdurchfahrt Linz, eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr. Im Zeitraum 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurden mehrere Fahrzeugführer festgestellt, die während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon benutzten. Die Betroffenen erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rheinbreitbach. Am Samstag, 14.10.2023, kam es in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in Rheinbreitbach. Ein unbekannter Unfallverursacher dürfte beim Ein-/Ausfahren in eine Parktasche einen parkenden grauen Mitsubishi beschädigt haben. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher bzw. das unfallverursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

Zeugenaufruf nach riskantem Fahrmanöver

Unkel. Am Sonntagmittag, 15.10.2023, wurde der Polizeiinspektion Linz gegen 12:25 Uhr ein auffällig blauer, hochmotorisierter BMW gemeldet, der in der Ortslage Unkel Scheuren durch riskante Fahrmanöver auffiel. Verkehrsteilnehmer, die durch das beschriebene Fahrzeug möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

