Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Weyerbusch (ots)

Weyerbusch-Im Zeitraum von Samstag, 14.10.23, 22:30 Uhr auf Sonntag, 15.10.23, 09:00 Uhr wurden in der Herchener Straße in Weyerbusch an zwei PKW die Reifen zerstochen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell