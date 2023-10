Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 13.-15.10.2023

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Insgesamt ereigneten sich im relevanten Zeitraum 8 Verkehrsunfälle, in dreien dieser Fälle entfernte sich der Verursache unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 25.000Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In einem Fall bog am 14.10. gegen 00.44h ein blauer PKW (Näheres nicht bekannt) aus der Marktstraße am dortigen Mini-ZOB (Busbahnhof) nach rechts in die Langendorfer Straße und geriet hier nach links aus der Kurve. Hier überfuhr der PKW ein Verkehrszeichen, welches entsprechende beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer in Richtung Rheinbrücke. Hinweise werden an die PI Neuwied erbeten.

Straftaten

Am 14.10. gegen 14.00h meldeten Spaziergänger einen brennenden Baum in der Fichtenstraße Neuwied. Hierbei konnten festgestellt werden, dass das Feuer in einem Astloch im Stamm entzündet wurde. Das Feuer konnte zeitnah durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Außerdem konnten eine Säge und eine Axt aufgefunden und sichergestellt werden. Kurz zuvor sollen 4 Kinder / Jugendliche am besagten Baum gesehen worden sein, drei mit einem Fahrrad und einer auf einem E-Scooter. Auch hier werden entsprechende Hinweise erbeten.

In der Nacht zum Sonntag gegen 02.50h wurde im Bereich der B256 (Rengsdorf FR Neuwied) ein PKW gemeldet, welcher in auffälliger Fahrweise geführt würde. Dieser konnte letztlich im Bereich der Aubachstraße angehalten und kontrolliert werden. Ein beim 37-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Verdächtige Personen im Bereich Engers

Durch Anwohner wurden zwei Personen gemeldet, welche sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben und angeblich Zählerstände überprüfen wollten. Nach Rücksprache seitens der Anwohner mit den Stadtwerken, wurde bekannt, dass seitens der SWN derzeit keine entsprechenden Maßnahmen durchgeführt würden. Da es sich vorliegend um eine gängige Masche von Betrügern handelt um in die Wohnungen, bevorzugt lebensälterer Menschen, zu gelangen, sollten fremde Personen mit entsprechendem Anliegen nie ohne Prüfung der Legitimation in die Wohnung / Haus gelassen werden. Wer entsprechende Feststellungen gemacht hat, ober Hinweise zu den Personen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

