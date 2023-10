POL-PDNR: Keine Zulassung und keinen Führerschein

Dierdorf (ots) - Am Samstag, 14.10.2023 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des NKD in der Königsberger Straße in Dierdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der flüchtige PKW beim Ein- oder Ausparken einen anderen PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder ...

