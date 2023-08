Polizei Bielefeld

POL-BI: Disco-Einbrecher mit Sektflasche

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 15.08.2023, brach ein 26-jähriger Bielefelder in eine Discothek an der Duisburger Straße ein. Der Täter wurde vor Ort festgenommen.

Gegen 05:30 Uhr betrat der Einbrecher das Grundstück der Discothek und erlangte gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dabei löste der Mann den Alarm aus und konnte durch die informierten Polizeibeamten vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme führte der Täter eine Sektflasche mit sich, die jedoch nicht Eigentum der Discothek war.

In derselben Nacht, im Zeitraum von 04:15 Uhr und 04:20 Uhr brach zudem eine unbekannte Person in ein Nahrungsmittelgeschäft an der Windelsbleicher Straße, in Höhe der Driburger Straße ein. Der unbekannte männliche Täter entwendete Lebensmittel und Getränke. Er konnte mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung entkommen.

Bestandteil der laufenden Ermittlung ist die Klärung, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545.0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell