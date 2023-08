POL-BI: Lkw-Bauteile gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Bielefelder scheiterte am Donnerstag, 17.08.2023, bei dem Versuch eine Taxifahrt anstatt mit Geld mit Drogen zu bezahlen. Ein Taxifahrer betrat gegen 04:30 Uhr die Polizeiwache am Kesselbrink und bat die Polizisten um Unterstützung. In der Turnerstraße war ein angetrunkener Mann in sein Taxi gestiegen und hatte die August-Bebel-Straße als Fahrtziel angegeben. Während der ...

mehr