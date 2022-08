Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L35 Höhe Abfahrt Kammin

Greifswald (ots)

Am 30.08.2022 gegen 15:14 Uhr, kam es auf der L35, Höhe der Abfahrt Kammin, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Der 55jähriger deutsche Fahrzeugführer eines Skoda Fabia, fuhr auf der L35 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Jarmen hinter dem zweiten Unfallbeteiligen, einem 38jährigen deutschen Mann in einem Toyota. Auf Höhe der Ortszufahrt Kammin wollte der Fahrer des Toyota nach links abbiegen und hielt wegen eines entgegenkommenden PKW Audi an. Der Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Toyota auf und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden PKW Audi, eine 67jährige Deutsche, bremste stark ab, konnte aber letztlich eine Kollision mit dem PKW Skoda nicht mehr vermeiden. Die Fahrzeugführer des PKW Skoda und des Audi erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L35 wurde zur Bergung der drei nicht fahrbereiten Pkw zeitweise voll gesperrt. Ebenfalls zum Einsatz kam die Freiwillige Feuerwehr Behrenhoff, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 35.000 Euro. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell