PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.11.2023

Landkreis Ravensburg (ots) - Weingarten Radler bei Unfall schwer verletzt Ein 54 Jahre alter Rennradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in der Gartenstraße schwer verletzt. Der 54-Jährige war in Richtung Lägelerstraße unterwegs und kam an einer Fahrbahnkante zu Fall. Durch die wuchtige Kollision schlitterte der Mann in Richtung Lägelerstraße und kollidierte mit einem Absperrpfosten. ...

