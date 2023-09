Polizei Münster

POL-MS: Cabriolet-Fahrerin fährt 14-jährigen Radfahrer an - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (7.9., 18:30 Uhr) ist eine bislang unbekannte Cabriolet-Fahrerin mit einem 14-jährigen Münsteraner auf der Marktallee zusammengestoßen.

Nach Aussagen des Jugendlichen, befuhr er mit seinem Herrenrad den Radweg der Marktallee in Richtung Osttor. Auf Höhe eines Geschäftes an der Kreuzung mit der Leibnizstraße kam ihm die Fahrzeugführerin in einem hellgrünen Cabriolet entgegen. Sie beabsichtigte, nach links über den Radweg auf den Parkplatz des Geschäftes abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Münsteraner zusammen. Nach dem Zusammenstoß fragte sie ihn aus ihrem Pkw nach Verletzungen. Nachdem er zunächst verneint hatte, entfernte sie sich vom Unfallort. Im Nachhinein wurden die leichten Verletzungen des Jugendlichen deutlich.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur unbekannten Fahrzeugführerin. Sie wird als circa 25-35 Jahre alt und mit einer schlanken Statur beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell