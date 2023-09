Polizei Münster

POL-MS: Kokain-Dealer vom Bremer Platz festgenommen - Untersuchungshaft angeordnet

Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwoch (6.9.) einen 52-jährigen mutmaßlichen Kokain-Dealer festgenommen. Ein Richter ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Beschuldigten. Er steht im Verdacht, seit geraumer Zeit im Bereich des Bremer Platzes mit Kokain (Freebase) gedealt zu haben. Einsatzkräfte nahmen ihn am Mittwoch vor seiner Wohnung fest. Er hatte circa 14 Gramm Kokain dabei. In seiner Wohnung fanden die Beamten außerdem 100 Tabletten verschiedener Substitutionsmittel und einen vierstelligen Euro-Betrag in für Dealer typischer Stückelung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 52-Jährigen.

