POL-MS: Verkehrsunfall durch Ölspur - 54-jähriger Rollerfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein 82-jähriger Münsteraner ist am Dienstnachmittag (5.9., 16:10 h) bei einem Verkehrsunfall auf dem Albersloher Weg in Gremmendorf tödlich verletzt worden. Er war mit seiner ebenfalls 82 Jahre alten Frau auf dem Albersloher Weg stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der PKW an einer Fahrstreifverengung zunächst mit ...

mehr