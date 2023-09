Polizei Münster

POL-MS: 82-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall auf Albersloher Weg tödlich verletzt

Münster (ots)

Ein 82-jähriger Münsteraner ist am Dienstnachmittag (5.9., 16:10 h) bei einem Verkehrsunfall auf dem Albersloher Weg in Gremmendorf tödlich verletzt worden. Er war mit seiner ebenfalls 82 Jahre alten Frau auf dem Albersloher Weg stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der PKW an einer Fahrstreifverengung zunächst mit mehreren Warntafeln und anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum. Beide Personen wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Der Feuerwehr gelang es, die 82-Jährige schwerverletzt zu befreien. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Albersloher Weg blieb für die Unfallaufnahme bis 20:00 h gesperrt.

