Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Fenster eingeworfen

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen ging die Fensterfront eines Klassenzimmers am Schulzentrum Manzenberg zu Bruch. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt eine mutwillige Tat in der Halloween-Nacht nicht aus. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Immenstaad

Rasenmäher-Roboter gestohlen

Ein Dieb hat zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen einen Mähroboter samt der dazugehörigen Ladestation von einem Firmengelände in der Seelbachstraße gestohlen. Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Mähers nehmen die Ermittler des Polizeipostens Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Tettnang

Vorfahrt genommen - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung der Schillerstraße zur Kirchstraße entstand insgesamt rund 6.000 Euro Sachschaden. Eine 72-jährige Nissan-Lenkerin fuhr nach links auf die Kirchstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 48 Jahre alten VW-Fahrerin. Verletzt wurde bei dem folgenden Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

Langenargen

Autoscheibe eingeschlagen

Nachdem Unbekannte am Donnerstagabend zwischen 22.15 Uhr und 23.30 Uhr die Heckscheibe eines VW eingeschlagen haben, der auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße "Mühlesch" geparkt stand, ermittelt die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zur offenbar mutwilligen Tat nehmen die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Motorrollerfahrer kollidiert mit Reh und verletzt sich

Verletzungen hat sich ein 53 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberuhldingen und Gebhardsweiler zugezogen. Er war mit seinem Motorroller in Richtung Gebhardsweiler unterwegs, als vor ihm ein Reh die Straße überquerte. Der 53-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte in der Folge zu Boden. An seiner dreirädrigen Maschine entstand rund 2.000 Euro Sachschaden, ein Rettungsdienst brachte den Mann, der über Schmerzen in der Schulter klagte, zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Das Wildtier überlebte den Zusammenstoß nicht.

Überlingen

Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw

Mutmaßlich eher schwere Verletzungen hat sich ein 29 Jahre alter Pedelec-Fahrer zugezogen, als er am Donnerstag gegen 17.15 Uhr an einer Kreuzung mit einem Pkw kollidiert ist. Der Radler war auf der Straße "Heiligenbreite" unterwegs und übersah den von rechts aus der Straße "Zum Degenhardt" kommenden Skoda eines vorfahrtsberechtigten 28-Jährigen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der Fahrradfahrer offenbar mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe stieß und auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den 29-Jährigen, der keinen Fahrradhelm trug, zur Untersuchung in eine Klinik. Während am Pedelec Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, wird dieser am Skoda auf rund 6.000 Euro geschätzt.

