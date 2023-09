Polizeidirektion Lübeck

Am Montag (11.09.2023) wurde in der Bäderstraße in Lensahn an einem parkenden Auto der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher verließ unerlaubt den Unfallort, daher suchte die Polizei nach Zeugen der Tat. Nun hat sich der Verursacher eigenständig gemeldet.

In den Morgenstunden wurde ein BMW auf einem Parkstreifen in der Bäderstraße in Lensahn abgestellt. Kurze Zeit später musste der Besitzer feststellen, dass sein linker Außenspiegel beschädigt wurde. Aufgrund von fehlenden Hinweisen auf den Verursacher schaltete die Polizei einen Zeugenaufruf und bat um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhaltes.

Aufgrund des Aufrufes meldete sich heute der Unfallverursacher eigenständig bei der Polizeistation Lensahn.

