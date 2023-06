Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schlägerei am Rathausplatz

Lahr (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr soll es im Bereich des Rathausplatzes in Lahr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger soll dabei einen 21-jährigen Bekannten mit Stöcken und einem Pfefferspray verletzt haben. Bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnte sich das vermeintliche Opfer in der Toilette eines in der Nähe befindlichen Restaurants verstecken. Während der Anzeigenaufnahme kam eine unbeteiligte Passantin auf die Beamten zu und gab an, durch den Einsatz des Pfeffersprays ebenfalls verletzt worden zu sein. Beide Personen wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell