POL-OG: Ettenheim, K5345 - Unerlaubte Rollerfahrt

Durmersheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Durmersheim, vermutlich im Bereich der Karlsruher Straße, mutmaßlich mit einem Luftgewehr, zu einer Schussabgabe auf eine Katze. Diese wurde hierbei verletzt und musste tierärztlich versorgt werden. Die Polizei in Rastatt bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 07222 761-0. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

