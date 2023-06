Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, L96 - Verkehrsunfall ohne Verletzte

Wolfach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf der L96 von Schapbach kommend vor der Ortseinfahrt von Walke zu einem Verkehrsunfall. Ein junger Erwachsener soll gegen 24 Uhr aufgrund eines Lenkfehlers nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, wo er schließlich mit der Felswand kollidierte. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich der Fahrer nicht verletzt. Es entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro am Fahrzeug. /jo

