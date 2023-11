Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Suche nach Zeugen und Geschädigten: Mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin gefährdet andere

Nach Meldung von Verkehrsteilnehmern fuhr am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr eine 56-jährige BMW-Fahrerin von Primisweiler in Richtung Kernaten. Hierbei soll sie mehrfach von ihrem Fahrstreifen abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren sein. Der Gegenverkehr war jeweils gezwungen auszuweichen, um Kollisionen zu verhindern. So beobachtete eine Zeugin, wie ein entgegenkommender Mercedes stark abbremsen und in eine Bushaltestelle ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. In der Montfortstraße gelang es der Polizei die Frau einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei erlangten die Beamten weitere Hinweise, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stehen könnte. Die Frau musste ihren Führerschein vor Ort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Personen, die in diesem Zusammenhang durch die Autofahrerin gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

Amtzell

Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen verursacht hohen Sachschaden

Nach Meldungseingang am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr bekämpfte die Feuerwehr den Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Untermatzen. Gemäß Eingangsmeldung brannte zunächst ein Lagerschuppen für Maschinen, Traktoren und Autos. Mehrere Freiwillige Feuerwehren bekämpften über mehrere Stunden das Feuer, das unter anderem in einem Heu- und Strohlager wütete und die Löscharbeiten erheblich erschwerten. Die Feuerwehr verhinderte im Großen und Ganzen das Übergreifen der Flammen auf einen Tierstall und ein Wohngebäude. Glücklicherweise waren weder verletzte Personen, noch Tiere zu beklagen. Die Arbeiten der Feuerwehr zur Brandbekämpfung, sowie zur Verhinderung des erneuten Ausbrechens von Brandherden dauerten bis weit nach Mitternacht und wurden am nächsten Morgen fortgeführt. Der vorab geschätzte Sachschaden wird auf 1 000 000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Amtzell

Kollision mit Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

Auf dem Weg zu einem Einsatz (Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Amtzell) kam es am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Feuerwehrfahrzeug und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Feuerwehrfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Ravensburger Straße in Richtung der B32. Ein 21-jähriger Hyndai-Fahrer befuhr zu dieser Zeit die B32 in Richtung Ravensburg. Im Einmündungsbereich unterließ er es dem roten, blau blinkenden und mit Sirenengeräusch einfahrenden MAN-Lkw freie Fahrt zu gewähren, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 10 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Leutkirch im Allgäu

Zeugensuche nach Unfallflucht in Tiefgarage

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitagnachmittag im Zeitraum von 16:00 - 18:15 Uhr einen geparkten BMW und verursachte einen Schaden von ca. 2500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt aus der Tiefgarage "Salzstadl" in der Unteren Grabenstraße ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Kißlegg

Vollsperrung L265 nach Verkehrsunfall

Gegen 21:00 Uhr am Freitagabend kam es auf der Landesstraße 265 zwischen Christazhofen und Dettishofen zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge die Landesstraße für ca. zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und mehreren Leitplankenelementen, bevor er seine C-Klasse stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der alleine in seinem Pkw befindliche Fahrer zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Weitere Fahrzeuge dürften nicht am Unfall beteiligte gewesen sein. Beim Verursacher entstand ein geschätzter Sachschaden von 10 000 Euro. Zur Bergung des Pkw, Reinigung der Fahrbahn und Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn voll gesperrt. Die polizeilichen Unfallermittlungen zur Ursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell