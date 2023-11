Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meersburg

Betrunkener Pkw-Fahrer überholt Sattelzug und bremst diesen aus

Am Samstagmorgen, gegen 07:22 Uhr, fiel einem Zeugen auf der B31, in Fahrtrichtung Überlingen, ein Golf mit unsicherer Fahrweise auf. Als der 36-jährige Golffahrer den Zeugen mit seinem Sattelzug überholt hatte, bremste er diesen aus, so dass er nach links ausweichen musste um eine Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr der Golf in Schlangenlinien vor dem Sattelzug her. Auf Höhe der Anschlussstelle Überlingen-Aufkirch konnte der Golf durch eine Streifenwagenbesatzung gestoppt werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle missachtete der Fahrer die Anweisungen der Beamten und weigerte sich aus dem Fahrzeug auszusteigen. Im Gespräch mit ihm ergaben sich Hinweise, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss fuhr. Da er sich weiterhin weigerte aus seinem Fahrzeug auszusteigen wurde er unter Anwendung von unmittelbarem Zwang aus dem diesem geholt und eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Golffahrer muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs vor Gericht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell