Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Ladendieb flüchtet

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurde in einem Bekleidungsgeschäft in den Bahnhofsarkaden ein 34-jähriger Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der Tatverdächtige nahm zuerst von einem Bekleidungsständer im Außenbereich eine Jacke und verstaute diese in sein Auto auf dem angrenzenden Parkplatz. Danach ging er erneut zum gleichen Bekleidungsgeschäft und entwendete zwei weitere Jacken. Als er im Anschluss von einem Zeugen und einer Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen wurde, lies er die Jacken fallen und rannte Richtung Innenstadt davon. Durch Ermittlungen der eingesetzten Beamten konnte der Aufenthaltsort des Tatverdächtige lokalisiert werden. Beim Erkennen der Streifenbesatzung flüchtete der Ladendieb erneut und versteckte sich unter einem geparkten Pkw. Hier konnte er im Anschluss festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Wangen

Vandalismus

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurden in der Herrenstraße mehrere umgeworfene und zerstörte Bänke, Stühle und Blumenkästen festgestellt. Der dadurch entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Ebenfalls ergaben sich bislang keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 075229840 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell