Ravensburg

Pedelec entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend ein schwarzes Pedelec des Herstellers Vinora im Wert von rund 2.500 Euro entwendet. Das Zweirad war zwischen 17.45 Uhr und 19.40 Uhr in der Herrenstraße mit einem Schloss an einer Regenrinne angekettet. Der Unbekannte durchtrennte das Schloss und nahm es samt Pedelec mit. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Unter Alkohol und Drogen hinterm Steuer

Offenbar unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand ein 30-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Da der Mann augenscheinlich berauscht am Steuer saß, führten die Beamten Vortests durch, die rund 1,3 Promille Alkohol und den Konsum von Metamphetamin bestätigten. Der 30-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben. Auf ihn kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Schlier

Nach Autounfall auf Dach gerutscht - Fahrer unverletzt

Verhältnismäßig glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, bei dem ein 21-jähriger Peugeot-Lenker am Sonntag gegen 13.30 Uhr rund 50 Meter auf dem Dach weiter geschlittert ist. Der 21-Jährige kam ersten Erkenntnissen zufolge auf der L 326 zwischen dem Kreisverkehr an der Kalksteige und Unterankenreute von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Peugeot in der angrenzenden Wiese überschlug und schließlich auf dem Dach weiter rutschte. Der 21-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Wagen befreien. An dem Peugeot entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, an der Wiese ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Peugeot.

Altshausen

Fahrzeugbrand

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Ravensburger Straße ein Pkw in Brand geraten. Die 23-jährige Fahrerin hatte während der Fahrt Geräusche im Motorraum wahrgenommen und den Audi abgestellt. Dieser fing Bereich des Motors Feuer, das von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht wurde. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die 23-Jährige vor Ort ambulant. Der Wagen, an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, musste abgeschleppt werden.

Fronreute

Alkoholisiert auf Bundesstraße unterwegs

Deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte eine 46 Jahre alte Autofahrerin, die am Sonntagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr auf der B 32 unterwegs war. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei verständigt, weil die 46-Jährige deutliche Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle in Steig schlug den Beamten sofort Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnern entgegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von gut 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik und die Sicherstellung des Führerscheins der 46-Jährigen die Folgen waren. Sie muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Kißlegg

Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Die Fahrt eines 26-jährigen Autofahrers hat am Sonntag bei der Verkehrsdienst-Außenstelle in Kißlegg geendet. Der Mann fuhr mit seinem Pkw auf den Parkplatz der Polizeidienststelle, um dort einen Freund abzuholen, der zuvor wegen eines Haftbefehls festgenommen worden war. Stattdessen mussten er und sein Kumpel die Fahrt mit dem Zug fortsetzen: im Gespräch mit den Beamten stellten diese fest, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, weshalb der 26-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Wagen derzeit nicht zugelassen ist. Die Beamten stellten den Pkw sicher. Der 26-Jährige muss nun in Abhängigkeit des Blutergebnisses mit mehreren Anzeigen rechnen.

Bad Wurzach

Diebe hebeln Zigarettenautomaten von der Wand

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Wolfegger Straße von der Wand gehebelt. Ohne den Inhalt mitzunehmen ließen die Unbekannten den Automaten an Ort und Stelle liegen. Beamte des Polizeireviers Leutkirch schließen nicht aus, dass die Täter bei ihrem Vorhaben gestört wurden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler daher unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

