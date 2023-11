Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kitesurfer von Windböe überrascht

Verletzungen hat sich ein 45-jähriger Wassersportler am Sonntagnachmittag in Fischbach zugezogen. Beim Aufbau seiner Kite-Ausrüstung am Strandabschnitt im Bereich des Fildenplatzes wurde sein Kite offenbar unerwartet von einer starken Windböe erfasst. Das Segel setzte sich in Bewegung und zog den 45-Jährigen mehrere Meter über den Kies, bis es sich in einem Baum verfing. Ein Rettungsdienst brachte den Mann, der sich ersten Erkenntnissen zufolge Schürfwunden und eine Kopfverletzung zuzog, zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Tettnang

Feuermelder absichtlich ausgelöst - Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr einen Feuermelder im Parkhaus in der Grabenstraße offenbar mutwillig eingedrückt und dadurch einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Jungen bereits das Weite gesucht. Die Unbekannten sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Einer hatte blonde Haare und trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Steppjacke sowie weiße Schuhe. Er hatte ein weißes Skateboard mit roter Unterseite dabei. Sein Komplize trug einen roten Kapuzenpullover, eine schwarze Steppjacke und schwarze Schuhe. Nun ermittelt der Polizeiposten Tettnang, Hinweise nehmen die Beamten unter 07542/9371-0 entgegen.

Salem

Autos stoßen zusammen

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Samstagabend in der Leopoldstraße entstand Sachschaden. Ein 31 Jahre alter Jaguar-Fahrer bog von der Leopoldstraße in die Straße "Weildorfer Hardt" ein und kollidierte dabei mit dem VW einer entgegenkommenden 23-Jährigen. Am Jaguar entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro, am VW wird dieser auf etwa 2.500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Salem

Pkw prallt gegen Baum - Fahrer flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der L 204 zwischen Salem und Altenbeuren ereignet hat, ermittelt die Polizei Überlingen. Eine Zeugin war am Morgen auf den verlassenen Wagen ohne Kennzeichen aufmerksam geworden, der offenbar frontal gegen einen Baum gefahren worden war, und hatte die Polizei verständigt. Während der Unfallaufnahme kam der offensichtlich verletzte und alkoholisierte Fahrzeughalter zurück und stritt ab, der verantwortliche Lenker gewesen zu sein. Zwar sei er selbst Mitfahrer gewesen, hinterm Steuer sei jedoch ein ihm Unbekannter gesessen. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 19-Jährige den Unfall selbst verursacht haben könnte und er danach unerlaubt die Flucht ergriffen hatte. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der 19-Jährige von einem Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Weil eine Atemalkoholmessung bei dem jungen Mann einen Wert von etwa 0,8 Promille ergab, musste er im Krankenhaus zudem zwei Blutproben abgeben. An seinem Skoda, der abgeschleppt und zur Spurensicherung sichergestellt wurde, entstand rund 8.000 Euro Sachschaden.

Salem

Bewohner ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Ein Anwohner hat am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zwei Einbrecher in seinem Haus in Rickenbach auf frischer Tat ertappt. Beim Erblicken des Mannes ergriffen die beiden vermummten Täter die Flucht. Bei der umgehend großangelegten Fahndung der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Bei den beiden Einbrechern soll es sich um jüngere, zwischen 175 und 180 cm große und sportliche Männer gehandelt haben. Sie waren jeweils mit einer schwarzen Jacke bekleidet und trugen schwarze Handschuhe und eine Sturmhaube mit Augenschlitzen. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die am Abend im Bereich der Lippertsreuter Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden. Hinweise und Tipps, wie Sie sich insbesondere auch in der dunklen Jahreszeit bestmöglich vor Einbrechern schützen können, finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.kein-bruch.de.

Überlingen

Von Fahrbahn abgekommen

Im Wildfangzaun neben der Bundesstraße 31n endete die Fahrt für einen 33-jährigen Skoda-Lenker am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Wegen offenbar der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Bei Aquaplaning kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben mit dem Zaun, den er auf mehreren Metern Länge beschädigte. Der 33-Jährige kam mit dem Schrecken davon, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Skoda kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell