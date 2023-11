Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Anhänger macht sich selbständig und rollt gegen Hauswand

Ein Anhänger, der am Fahrbahnrand abgestellt war, hat sich am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Straße "Am Dettingerberg" selbständig gemacht. Offensichtlich nicht richtig abgesichert rollte der Anhänger in der abschüssigen Straße rund 300 Meter bergab und prallte gegen eine Hauswand. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Zwei Männer unter Drogeneinfluss am Steuer

Mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel müssen ein 37 Jahre alter Autofahrer und sein Bekannter rechnen. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hatten den 37-Jährigen am Montagabend im Bereich Renhardsweiler kontrolliert und bei ihm Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf Marihuana anschlug, musste der Mann seinen Wagen stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sein Bekannter, der ihn wenig später mit seinem Pkw auf dem Polizeirevier abholen wollte, wurde von den Polizisten ebenfalls genauer unter die Lupe genommen. Auch bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf Marihuana an. Ihn ereilte das gleiche Schicksal. Beide Männer erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

