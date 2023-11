Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann randaliert in psychischem Ausnahmezustand und leistet Widerstand

Zu einer randalierenden Person, die in der Mühlbergstraße in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand Mülltonnen umgeworfen hatte, wurden Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagmittag gegen 13 Uhr gerufen. Aufgrund seines Zustands wurde der Mann von den Polizisten in Gewahrsam genommen, wobei sich der 35-Jährige gegen die Maßnahmen der Beamten wehrte. Aufgrund dessen und wegen mehrerer Beleidigungen, die er gegenüber den Einsatzkräften aussprach, wird nun strafrechtlich gegen ihn ermittelt. Der 35-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht.

Sigmaringen

Missglücktes Überholmanöver endet in Unfall

In einem Verkehrsunfall hat ein missglücktes Überholmanöver am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen geendet. Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer wollte in Fahrtrichtung Sigmaringen zwei Pkw und einen Lkw überholen, als er aufgrund von Gegenverkehr sein Vorhaben abbrechen musste. Beim Wiedereinscheren kollidierte der VW mit dem Mercedes eines 33-Jährigen und brachte diesen zum Schleudern. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Beuron

Dachstuhl eines ehemaligen Jagdhauses gerät in Brand

Der Dachstuhl eines ehemaligen Jagdhauses ist am Mittwochvormittag aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Ein Nachbar hatte das offene Feuer im Hubertusweg bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus, sodass niemand verletzt wurde. Durch den Brand ist das Gebäude zunächst unbewohnbar, die Eigentümer kommen bei Angehörigen unter. Während die Löscharbeiten bis zum Nachmittag andauern dürften, wird der Sachschaden einer ersten Schätzung zufolge auf vermutlich über 300.000 Euro beziffert.

Altshausen

Zuckerrüben auf Fahrbahn verloren - Verkehrssperrung

Wegen einer Ladung Zuckerrüben, die ein bislang Unbekannter auf der Fahrbahn verloren hatte, musste die L 286 zwischen Altshausen und Ebersbach am Dienstagabend gegen 21 Uhr gesperrt werden. Die örtliche Feuerwehr beseitigte die Rüben mit Unterstützung durch einen Landwirt und dessen Frontlader. Die Landesstraße konnte gegen 22 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen bezüglich des Verursachers, bei dem es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Lkw-Fahrer gehandelt haben dürfte, sowie möglichen kleineren Beschädigungen an Pkws, die die Stelle passiert hatten, dauern an.

Herbertingen

Kundenstopper gestohlen

Unbekannte haben am Dienstagabend zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr den Kundenstopper des Weltladens in der Hauptstraße gestohlen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise auf die Langfinger unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Kind soll verdächtig angesprochen worden sein

Wie dem Polizeiposten Pfullendorf durch Angehörige mitgeteilt wurde, soll am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr ein Kind im Bereich des Wohngebiets Härle von Unbekannten in verdächtiger Art und Weise angesprochen worden sein. Demnach hätte ein silberner Transporter mit drei Männern neben dem Kind gehalten und diesem ein Spielzeugauto geschenkt. Zuvor habe das Fahrzeug neben zwei Mädchen gehalten und diesen ebenso etwas geschenkt. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet aufmerksame Zeugen des Vorfalls sowie die Angehörigen der beiden Mädchen, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden, um diesen Sachverhalt einordnen zu können.

