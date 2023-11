Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Sachbeschädigung in Basilika - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person versuchte am Montagnachmittag in Walldürn mehrere Opferstöcke in der Basilika aufzubrechen. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr begab sich der Täter in das Gebäude in der Burgstraße und machte sich mit Gewalt an zwei Opferstöcken zu schaffen. Da ein Aufbrechen oder Wegreißen misslang, flüchtete die Person unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell