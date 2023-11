Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Weinsberg: Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 81 am Dienstagmorgen bei Weinsberg. Gegen 9.30 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem Citroen Transporter zwischen den Anschlussstellen Weinsberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg unterwegs. Unmittelbar vor dem Weinberger Kreuz staute sich zu diesem Zeitpunkt der Verkehr auf den beiden rechten Fahrspuren. Dies nahm die Frau vermutlich zu spät wahr und steuerte, um einen Unfall zu vermeiden, scharf nach links. Aufgrund der starken Lenkbewegung kollidierte der Citroen frontal mit der Betonleitwand links neben der Fahrbahn, wurde nach rechts abgewiesen und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.

Stadt- und Landkreis HN: Automatenaufbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

In den letzten Tagen trieben im Stadt- und Landkreis Heilbronn Automatenaufbrecher ihr Unwesen. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bisher Unbekannte mindestens fünf Zigarettenautomaten gewaltsam auf. Die Täter schlugen in der Hausener Straße in Brackenheim, der Industriestraße in Schwaigern, der Hünderstraße in Heilbronn-Böckingen und gleich zwei Mal in der Daimlerstraße in Leingarten zu. In allen Fällen wurden sowohl die Zigaretten als auch das Bargeld aus dem Automaten gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Weinsberg: Diebe stehlen mehrere Kupferregenrinnen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Kupferregenrinnen in Weinsberg. Die Täter montierten das Diebesgut zwischen 17 Uhr am Montag und 11 Uhr am Dienstag an mehreren Gebäuden in der Goethestraße und der Straße "Im Spareiß" ab. Aufgrund der Menge und Größe des Diebesgutes kann davon ausgegangen werden, dass die Unbekannten zum Abtransport ein Fahrzeug mitgeführt haben. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell