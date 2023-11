Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.11.2023 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Hochwertige Fahrzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende zwei Pkw vom Grundstück eines Autohauses in Heilbronn-Böckingen. Zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 7.45 Uhr, entfernten die Täter zunächst einen Teil der Umzäunung des Geländes in der Georg-Vogel-Straße. Anschließend fuhren sie zwei schwarze, nicht zugelassene Range Rover im Wert von mehreren hundert tausend Euro vom Gelände und flüchteten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Heilbronn-Böckingen: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Donnerstagmorgen in Heilbronn-Böckingen den Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Kastenwagens mit Karlsruher Kennzeichen. Gegen 7.30 Uhr wechselte die gesuchte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich ohne zu blinken, vom rechten auf den linken Fahrstreifen auf der Neckartalstraße auf Höhe des Park and Ride Parkplatzes. Ein dahinterfahrender 50-Jähriger musste daraufhin mit seinem VW stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als der VW zum Stillstand kam, fuhr ein wiederum dahinterfahrender 19-Jähriger, vermutlich aufgrund zu geringem Abstands, mit seinem BMW auf den VW auf. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kastenwagens fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Großgartacher Straße. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kfz-Werkstatt

Unbekannte verschafften sich am Montagvormittag unberechtigt Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt in Heilbronn. Zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr durchtrennten der oder die Täter den Maschendrahtzaun und gelangten über ein Nachbargrundstück auf das Gelände der Werkstatt in der Salzstraße. Anschließend wurden diverse Teile von auf dem Gelände stehenden Motorrädern abmontiert und entwendet. Insgesamt stahlen der oder die Unbekannten Fahrzeugteile im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag in Heilbronn. Ein 26-Jähriger parkte seinen Audi A4 gegen 13.30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz am Wertwiesenpark auf Höhe eines Sportplatzes. Als er, gegen 17.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hing ein völlig durchnässter Zettel an seiner Frontscheibe. Daraufhin überprüfte der Mann sein Auto und konnte frische Unfallschäden an der Fahrzeugfront feststellen. Der Verursacher oder die Verursacherin war nicht mehr vor Ort. Es wird vermutet, dass auf dem Zettel Kontaktdaten hinterlassen wurden, diese allerdings nicht mehr zu lesen waren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

