POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Stadt Heilbronn vom 06.11.2023

Arbeitsgespräch zwischen Stadtverwaltung und Polizei - Enge Zusammenarbeit ist unverzichtbar

Polizei und Stadtverwaltung arbeiten in Heilbronn eng zusammen. Fester Bestandteil dieser Kooperation ist ein jährliches Arbeitsgespräch, bei dem sich die Verwaltungsspitze und die Führungsebene des Polizeipräsidiums über aktuelle Themen austauschen. Zum diesjährigen Gespräch trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der beiden Behörden im Technischen Rathaus in Heilbronn.

"Wir arbeiten sehr eng und sehr gut mit der Polizei zusammen, damit sich unsere Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt sicher fühlen können. Dazu gehört auch eine gute Kommunikation und ein regelmäßiger Austausch", sagte Oberbürgermeister Harry Mergel. Ihm ist diese enge Zusammenarbeit sehr wichtig. Polizeipräsident Frank Spitzmüller ergänzt hierzu "Das gemeinsam erarbeitete Konzept zur Sicherheit in der Heilbronner Innenstadt hat gezeigt, dass die Behörden hier Hand in Hand arbeiten und an einem Strang ziehen. Nicht nur die Rückmeldungen vieler Bürgerinnen und Bürgern sprechen hier für sich." Dies spiegelt sich auch in weiteren Themen wider, die beim Arbeitsgespräch ausgetauscht und reflektiert wurden.

Wieder verstärkt werden soll das 2019 begründete Projekt Kommunale Kriminalprävention, kurz KKP. Es setzt bei den für die Bürgerinnen und Bürgern so wichtigen Themen wie Sicherheit und Kriminalitätsfurcht an. Durch präventive Maßnahmen und Angebote sollen auf lokaler Ebene Bedingungen geschaffen werden, um Straftaten vorzubeugen und zu verhindern. Nachdem wegen der Corona-Pandemie zuletzt wenige Treffen stattgefunden haben, soll nun der Präventionsgedanke in einem Heilbronner Sicherheitsbündnis wieder verstärkt verfolgt werden.

Äußeres Zeichen der engen Zusammenarbeit ist auch die gemeinsame Nutzung der neuen Räume des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt (KOD) in der Lohtorstraße, die seit diesem Sommer bezogen sind. Sie sind als Ort in der Innenstadt auch Anlaufstelle für die Polizei und können für Besprechungen und Austausch genutzt werden.

Ein weiteres Thema, das Stadt und Polizei gemeinsam beschäftigt, ist die Poser- und Raser-Szene. Neben einem Rückblick auf die bisher durchgeführten Maßnahmen, wurde der Blick auch nach vorne gerichtet. Regelmäßige Kontrollaktionen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sollen in Absprache auch in Zukunft durchgeführt werden.

Die Beteiligten waren sich einig, dass ein regelmäßiger, persönlicher Austausch unabdingbar ist und die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit darstellt.

