Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit fast 2,5 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Fast 2,5 Promille zeigte ein Atemalkoholtest eines 53-Jährigen am Samstagabend in Heilbronn an. Kurz vor 18 Uhr meldeten aufmerksame Zeuginnen der Polizei, dass gerade ein Mann mit einem Ford auf den Parkplatz des Freibads Gesundbrunnen in der Römerstraße gefahren sei und nach dem Aussteigen einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht habe. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 2,4 Promille anzeigte, musste der 53-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Heilbronn: Polizei sucht unfallbeteiligtes Kind

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Freitagabend in Heilbronn ein circa 14-jähriges Kind, das mit seinem Fahrrad unterwegs war. Gegen 21.50 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er soeben einen Unfall in der Weststraße beobachtet habe. Eine Frau erfasste einen jungen Fahrradfahrer mit ihrem Opel. Als der Zeuge sich um das verletzte Kind kümmerte, zeigte die Unfallverursacherin kein Interesse an einer Unfallaufnahme und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Personalien der Opel-Fahrerin konnten kurz darauf ermittelt werden. Das Kind war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr an der Unfallstelle und wird daher nun gesucht. Es wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Circa 14 Jahre - Circa 1,50 Meter groß - Blaue Augen - Blond Zeugen, die Angaben zu dem Kind oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Eine Verletzte bei Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in Heilbronn. Gegen 14.15 Uhr missachtete ein 35-Jähriger mit seinem Ford vermutlich das Rotlicht einer Ampel in der Innsbrucker Straße, weshalb er mit dem Opel einer 24-Jährigen zusammenstieß, die auf der Wilhelmstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Untergruppenbach: Raser unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Freitagnachmittag konnten Polizisten des Polizeireviers Heilbronn einen Raser aus dem Verkehr ziehen. Gegen 15.10 Uhr fuhr eine Zivilstreife auf der Landesstraße 1111 von Untergruppenbach kommend in Richtung Donnbronn, als der 46-Jährige mit seinem Audi sowohl die Beamten als auch ein weiteres Fahrzeug über die Sperrfläche hinweg überholte. Anschließend beschleunigte er sein Auto, wurde aber von einer Fahrzeugschlange, kurz vor Donnbronn, ausgebremst. Der Audi-Fahrer fuhr dann von Donnbronn auf die Jägerhausstraße in Richtung Heilbronn. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug kurzfristig bis auf circa 130 km/h bei erlaubten 50 km/h. Zusätzlich überholte er einen PKW an einer unübersichtlichen Stelle. Kurz darauf konnte er einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Nun sucht die Polizei Zeugen und Personen, die durch die Fahrmanöver des 46-Jährigen gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Einbruch in Möbelgeschäft - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zu einem Möbelgeschäft in Neuenstadt. Zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch das Aufhebeln einer Türe Zutritt zum Lager des Gebäudes in der Öhringer Straße. Im Inneren wurde im Anschluss versucht ein Tresor gewaltsam zu öffnen. Dies misslang und der oder die Unbekannten verließen das Objekt vermutlich ohne Beute. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neckarsulm: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zwei Männer brachen am Freitagmittag in ein Einfamilienhaus in Neckarsulm ein. Kurz vor 12 Uhr verschafften sich die beiden Täter über die Türe eines Wintergartens gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "Am Wildacker" und entwendeten im Anschluss Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Bei der Tatbegehung konnten die Männer durch einen Zeugen beobachtet werden. Dieser rief unverzüglich die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich die Täter nicht mehr vor Ort. Bei einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide circa 20 bis 25 Jahre alt und schwarzhaarig. Einer der beiden trug eine schwarze, der Andere eine blaue Jacke. Auffällig war die vernarbte Nase eines der Täter. Die Männer trugen Einbruchswerkzeug, vermutlich eine Brechstange und einen Bolzenschneider bei sich. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 mit der Kriminalpolizei Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Untergruppenbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem sich Unbekannte vergangene Woche unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Untergruppenbach verschafften. Zwischen Donnerstag, 8.30 Uhr, und Freitagabend, 17.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters an der Rückseite des Gebäudes in der Straße "Habichthöhe" ins Innere. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Auch die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

A6/Heilbronn: Auto überschlagen - Fahrerin verletzt

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 am Freitagabend. Gegen 20 Uhr verlor eine 30-Jährige, vermutlich aufgrund eines Ausweichmanövers, zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim die Kontrolle über ihren BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Auto und kam anschließend auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Nordheim: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Nachdem am Wochenende Unbekannte in einen Getränkemarkt in Nordheim einbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, gelangten der oder die Täter auf bisher unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes in der Landturmstraße. Anschließend wurden Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Untereisesheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

In der vergangenen Woche verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Untereisesheim. Zwischen Montag, dem 30. Oktober, und Sonntag, dem 5. November, gelangte der Täter oder die Täterin durch das Aufhebeln einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Straße "Untere Halde". Anschließend wurden sämtliche Schränke im Haus geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtigte Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Möckmühl: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmorgen in Möckmühl. Gegen 9.45 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Toyota die Lehlestraße in Richtung Lampoldhäuser Straße. An der Einmündung zur Kreisstraße 2132 bog der Mann nach links in Richtung Brandhölzle ein und übersah hierbei den Honda eines 32-Jährigen, welcher aus Richtung Ortsmitte Möckmühl kam. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer, sowie drei Mitfahrer im Toyota leicht verletzt. Die Insassen des Toyotas mussten im Krankenhaus behandelt werden. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Obersulm-Willsbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch in Gaststätte

Zwei Männer versuchten am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in Obersulm-Willsbach einzubrechen. Die beiden hatten sich zuvor nach den Öffnungszeiten des Lokals in der Löwensteiner Straße erkundigt. Gegen 2 Uhr begaben sich die zwei Personen zum Hintereingang und versuchten ein Toilettenfenster gewaltsam zu öffnen. Da die Besitzerin allerdings durch Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam wurde und sich in die Räumlichkeiten begab, flüchteten die Täter ohne im Inneren gewesen zu sein. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zu den beiden Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Beilstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitag, den 27. Oktober, in Beilstein und flüchtete anschließend. Zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr blieb der Verursacher oder die Verursacherin vermutlich beim Vorbeifahren am Außenspiegel eines am Straßenrand der Landesstraße 1100 geparkten VW Touran hängen und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell