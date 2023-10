LPI-J: Meldung zurückgezogen - nicht veröffentlichen

Apolda (ots) - Am Sonntag, gegen 15:00 Uhr brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in der Schulbergstraße in Apolda ein. Dem Mann gelang es die Haustür des Gebäudes aufzuhebeln und somit ins Gebäudeinnere zu gelangen. Dort näherte er sich der nächstbesten Wohnungstür und versuchte auch diese aufzuhebeln. Die Bewohnerin hörte Geräusche, öffnete daraufhin ihre Tür und stand dem Einbrecher gegenüber. Der ...

