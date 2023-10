Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall Kind verletzt

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr eine 33jährige Nissan-Fahrerin die B85, aus Richtung Bad Berka kommend in Richtung Blankenhain und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Die dahinterfahrende 26jährige Peugeot-Fahrerin bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurde das neun Monate alte Kind der Unfallverursacherin leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, an ihm entstand Totalschaden in unbekannter Höhe. Am Nissan entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

